Электронное голосование «Единой России» состоялось в 55 регионах страны. Фото: freepik.com.

Как сообщает сайт ER.ru, в предварительном голосовании «Единой России» участвовали 3,17 миллиона человек. Процедура прошла в 55 регионах, где осенью состоятся 183 избирательные кампании.

- Выбрать наиболее достойных кандидатов нам помогают граждане. Предварительное голосование совершенствуется, становится надежнее, удобнее. В этом году оно было электронным, за исключением новых субъектов России, где использовалась смешанная форма, по понятным причинам. Отдельная благодарность всем, кто принял участие в предварительном голосовании, отвечал за организацию и проведение, особенно в новых регионах. Приоритетом была безопасность избирателей, - подчеркнул Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Генсовета.

По словам секретаря Генсовета Андрея Турчака, на предварительное голосование зарегистрировались 15,5 тысяч кандидатов, из которых 28% - молодежь в возрасте до 35 лет, а 44% - женщины.

- Победителями предварительного голосования стали 18 активистов «Молодой Гвардии Единой России», - отметил Андрей Турчак. - Многие одержали победу в конкурентной борьбе с сильными и известными в регионах политиками. В Ярославской области руководитель отделения МГЕР Иван Демидов одержал победу по 30-му округу, опередил секретаря реготделения Ольгу Хитрову. Ольга, в свою очередь, уверенно победила по территориальной группе. В Тюменской области руководитель отделения МГЕР Владимир Сбитнев одержал победу, более чем в два раза опередив ближайшего конкурента по количеству голосов. Все победители-молодогвардейцы активно участвуют в волонтёрской миссии на Донбассе. И такой результат является признанием общества важности их миссии

Отдельно секретарь Генсовета выделил участников кадрового проекта «ПолитСтарт».

- Во всех регионах участники «ПолитСтарта» одержали красивые, яркие победы, - сказал Андрей Турчак. - Приведу примеры: в Новгородской области среди кандидатов на выборах в думу Великого Новгорода участник проекта, руководитель социально ориентированной некоммерческой организации Сергиенко Екатерина обошла по количеству голосов Марию Белкову, руководителя регионального исполкома и действующего депутата гордумы.

В процедуре участвовали более 150 участников СВО. Каждый показал достойный результат. Например, в Волгоградской области профессиональный военный, участник СВО Александр Нелепин, получив ранение и вернувшись в родной регион, занял первое место в территориальной группе на выборах депутатов Волгоградской городской Думы.

- Ряд наших победителей и сейчас находятся на передовой, - подчеркнул Андрей Турчак. - Партия каждому из них поможет с прохождением всех последующих выборных процедур.

Кроме того, 466 тысяч жителей новых регионов смогли отобрать кандидатов несмотря на тяжелую ситуацию.

- Хотел бы отдельно поблагодарить секретаря нашего Донецкого регионального отделения Дениса Пушилина, коллектив регионального исполкома, команду, оргкомитет предварительного голосования, - добавил секретарь Генсовета. - В тяжелейших условиях показать явку без малого 210 тысяч жителей, говорит о том, что работа в новом регионе поставлена на должном уровне.

Самая высокая явка на предварительном голосовании была в Якутии и Ненецком автономном округе - 14%. Лидерами по общей численности проголосовавших стала Ростовская область - 316 тысяч человек, а также Башкирия - 250 тысяч. Явка на выборах в гордумы в административных центрах тоже была высокая. Например, в Екатеринбурге проголосовали 120 тысяч горожан. В Волгограде - 66 тысяч, а в Красноярске - 56 тысяч жителей.

В заключение Дмитрий Медведев отметил, что победители предварительного голосования имеют преимущество перед оппонентами – они раньше заручились поддержкой граждан.

- Впереди - самая сложная фаза кампании, - заметил Дмитрий Медведев. - Нужно как можно активнее встречаться с людьми, погружаться в их проблемы, находить оптимальные решения. Искренне желаю успехов.

Также Генсовет «Единой России» предложил главам субъектов и депутатам возглавить списки партии на региональных выборах.

СПРАВКА

Электронное предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая 2023 года. По максимально открытой модели, когда голосовать могли все зарегистрированные на территории избиратели. В четырех новых регионах процедура состоялась не только онлайн, но и очно.