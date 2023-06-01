Два рыбака, уехавшие на белой машине, пропали под Выборгом

Рыбаков ищут в Выборгском районе Ленобласти. Фото: "Лиза Алерт"

В Ленинградской области начались поиски двух рыбаков, которые уехали 30 мая и пропали. Известно, что на рыбалку они отправились на автомобиле Mitsubishi Outlander. Искать мужчин помогают волонтеры отряда «Лиза Алерт».

- Они поехали на рыбалку «куда-то под Выборг». Обычно они на базе оставляют машину и берут лодку напрокат. Но какая именно база - никто не знает. Разброс их любимых мест весьма велик. Чтобы начать поиск, нам надо понять хотя бы приблизительно точку пропажи, - рассказали в пресс-службе отряда.

Одному рыбаку 62 года, а другому – 67 лет. Известно, что они оба высокого роста с седыми волосами. Первый мужчина в черной жилетке – плотного телосложения, а второй в светло-бежевой куртке – нормального.

Рыбаков ищут в Выборгском районе Ленобласти.