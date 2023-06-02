В Санкт-Петербурге открылся прокат мотоциклов PRO-CAT с курсами безопасного вождения. Фото: пресс-служба PRO-CAT.

В Петербурге начал работу прокат мотоциклов PRO-CAT, который предлагает в аренду модели Harley-Davidson, Honda и Kawasaki и проводит обучение вождению мотоцикла. Основные услуги сервиса – аренда мотоцикла для езды, прокат чопперов для фотосессий.

Взять мотоцикл в аренду и стать частью сообщества мотоциклистов в Санкт-Петербурге становится всё удобнее. Помимо широкого выбора моделей, клиенты сервиса получают гибкие сроки проката, бесплатную базовую экипировку и первичный инструктаж.

Сервис делает акцент на безопасности управления мотоциклом. Поэтому единая команда PRO-CAT и мотошколы «Восьмерка» проводит обучение вождению мотоцикла: курсы для разных уровней подготовки позволят уверенно кататься после занятий с квалифицированными тренерами. Также в честь открытия компания весь июнь предлагает бесплатное занятие по безопасному вождению Harley Davidson (при наличии прав категории А).

Адрес PRO-CAT: Санкт-Петербург, сквер Льва Толстого, д. 9, ТЦ «Толстой сквер».

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