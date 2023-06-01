Женщина оставила пакет с боеприпасами в парке Монрепо в Выборге и отправилась гулять

Более 100 упаковок с патронами нашли сотрудники зоны отдыха. Фото: Росгвардия

Женщина оставила около входа в парк Монрепо пакет с боеприпасами и отправилась гулять, чтобы познакомиться с достопримечательностями. На оставленную вещь обратили внимание сотрудники и нажали кнопку тревожной сигнализации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшие сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Ленобласти визуально определили, что в пакете находятся упаковки с патронами, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Специалисты посмотрели записи с камер и нашли в парке женщину, оставившую пакет. Из сумки достали 103 упаковки охотничьих патронов. Задержанная объяснила, что боеприпасы принадлежат умершему супругу. Она несла их в полицию, но зашла в парк по пути, а пакет оставила случайно.

Женщину доставили в территориальный отдел полиции.