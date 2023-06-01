Два жителя Ленобласти стреляли в девушку-курьера, чтобы не платить за заказ

Одного из хулиганов задержали полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Тосненском районе Ленобласти двое мужчин не захотели платить за заказ курьеру и устроили стрельбу по нему из пневматики. Тогда 20-летняя девушка-курьер позвонила в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Все произошло поздно вечером 30 мая на Онежской улице в поселке Тельмана. В ходе конфликта неизвестные злоумышленники произвели не менее пяти выстрелов в воздух из неустановленного предмета, а также повредили автомобиль «ВАЗ 2109», - говорится в сообщении ведомства.

Полицейские задержали одного подозреваемого на этой же улице на следующий день. У него отобрали травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Сотрудники правоохранительных органов ищут второго злоумышленника.