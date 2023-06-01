Смольный выделил 6,3 млрд рублей на улучшение жилищных условий петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала нового года в Петербурге 2050 семей смогли приобрести площадь. А помогли им в этом соцвыплаты от города. Так, за пять месяцев Смольный потратил на улучшение жилищных условий очередников 6,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

– В среднем от получения свидетельства до перечисления средств проходит два-три месяца, – уточнил временный руководитель СПб ГБУ «Горжилобмен» Сергей Богданов.

Срок действия большинства из них – семь месяцев. Для тех же, кто переезжает из коммуналки, он составляет один год. Продлить срок действия свидетельства можно на два месяца по решению Жилищного комитета, если владелец сертификата уже сдал договор на государственную регистрацию в Росреестр.

Кстати, в этом году в бюджет Северной столицы заложили рекордное количество средств на программу расселения – 16,7 миллиарда рублей. Эти деньги позволят помочь почти пяти тысячам семей городских очередников.