Вдвое больше «Сапсанов» запустили на июньские праздники в Петербурге

Вдвое больше «Сапсанов» запустили на июньские праздники. Фото: Артем КИЛЬКИН

На июньских праздниках из Петербурга и Москвы отправятся сдвоенные «Сапсаны». Как оказалось, на все ранее доступные поезда выкупили все билеты. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

– «Сапсаны» на многих рейсах в праздничные дни июня заполнены на 100 процентов. Мы также решили удвоить некоторые из поездов, – уточнили в пресс-службе компании-перевозчика.

К слову, из Петербурга отправятся также четыре поезда. Первый из них уедет 9 июня в девять утра, второй – в тот же день, но в 13 часов. Сдвоенные составы №767 и №775 отправятся 12 июня в первом и пятом часу, во второй половине дня.

Из Москвы, кстати, отправится также четыре поезда, но рейсы растянут на три дня: 9, 12 и 13 июня. Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на сайте, в мобильном приложении перевозчика, а также в кассах вокзала.