Гендиректора Фонда имущественных отношений Петербурга отправили под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве

Станислава Гармаша отправили под домашний арест. Фото: developmentspb.ru

Суд Петербурга рассмотрел заявление от следователей и решил отправить трех местных жителей под домашний арест до 24 июня. Причиной стали подозрения в крупном мошенничестве. Среди задержанных оказался генеральный директор Фонда имущественных отношений Петербурга Станислав Гармаш. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Глава организации в течение двух лет заключал поддельные договоры о покупке и продаже имущества города, - рассказал источник spb.kp.ru.

Как оказалось, деньги он делил вместе с другими сотрудниками, которые, вероятно, помогали ему в реализации преступной схемы. Вместе с главой Фонда задержали его заместителя, руководителя коммерческой компании и бизнесмена. К слову, чтобы раскрыть преступление правоохранители обратились к сотрудникам Росфинмониторинга.

По данным spb.kp.ru в квартире главы Фонда имущественных отношений и его возможных соучастников прошли обыски. У них изъяли технику и документы, с помощью которых можно будет доказать причастность к преступлению.