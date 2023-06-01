Трех членов ОПГ обвинили в мошенничестве в отношении 300 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трех участников организованной преступной группы обвинили в крупном мошенничестве. Как оказалось, соучастники похитили обманом деньги у более, чем 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

– Как сообщили следователи, в декабре 2020 года один из обвиняемых, находясь в городе Уфе, организовал преступную группу, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Следом мужчина вовлек в свою схему еще двух петербуржцев. Вместе они организовали более 30 интернет-магазинов. Там они якобы продавали компьютерную и бытовую технику по заниженным ценам.

При заключении преступной сделки фигуранты требовали от покупателей 100-процентную предоплату. Когда же деньги уходили на счета обвиняемых, общение с клиентами прекращалось. Кстати, средний чек составлял от восьми до 100 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.