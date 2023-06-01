Массовое ДТП произошло на внутреннем кольце КАД в Петербурге

Массовое ДТП произошло на внутреннем кольце КАД. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП произошло во второй половине дня, 1 июня. Как выяснилось, пять легковых автомобилей столкнулись около девяти вечера. Авария произошла на 59-м километре внутреннего кольца КАД в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Полностью заняты третья и четвертые полосы, – уточнили в пресс-службе организации.

Представители учреждения также добавили, что в ДТП никто не пострадал. Но автолюбители, спешившие по домам этим праздничным вечером, активно высказывали свое недовольство в социальных сетях. И даже опубликовали видео, где водителям приходится объезжать скопление врезавшихся друг в друга машин. Сейчас пробки, по оценке «Яндекс.карт», оцениваются в один балл. Но ранее, по словам свидетелей ДТП, проехать десяткам автомобилей было очень сложно.