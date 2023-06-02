Петербургский хоспис для детей и взрослых празднует 20-й день рождения. Фото: t.me/komzdravspb

Петербургский детский хоспис провел традиционный праздник в День защиты детей для своих маленьких пациентов. Но в 2023 году организаторы также совместили его 20-летием учреждения. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу хосписа.

– 1 июня мы празднуем День защиты детей. А еще сегодня мы отмечаем 20-летие центра. Коллектив учреждения – искренние, добрые люди. Благодарим их за ежедневный труд, – цитирует спикера ЗакСа Александра Бельского издание.

Напомним, что городской хоспис для детей и взрослых вместе с инициативной группой создал протоиерей Александр Ткаченко. Его открытие стало отправной точкой для развития паллиативной помощи для юных пациентов в России.

Команда хосписа к 2023 году открыла четыре стационарных отделения: в Петербурге, Павловске, Домодедово и единственный в стране стационар для молодых взрослых в городе Пушкине.