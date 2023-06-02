Без вести пропавшего 57-летнего мужчину две недели ищут в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

57-летний мужчина без вести пропал в Петербурге. Как выяснилось, он ушел из дома 16 мая и на протяжении уже двух недели его местоположение остается неизвестным. Встревоженные родственники обратились к волонтерам «ЛизыАлерт». Они опубликовали ориентировку на официальной странице поисково-спасательного отряда ВКонтакте, которая уже вовсю разошлась по Сети.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились спасатели к неравнодушным жителям Северной столицы.

Среди особых примет на ориентировке указаны следующие: рост около 173 сантиметров, полное телосложение, карего цвета глаза, темно-русые волосы. Но во что был одет мужчина, по словам родственников, неизвестно. Как всегда, любую известную о пропавшем информацию можно сообщить на горячую линию отряда по телефону 8 800 700 54 52 или 112. Кроме того, на связи с очевидцами инфорг Анастасия (Лаки) 8 911 014 75 78.