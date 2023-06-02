Уголовное дело завели на петербуржца за десять выстрелов в полицейского

Уголовное дело завели на выстрелившего десять раз в полицейского из ружья петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело сразу по трем статьям завели на петербуржца. Ранее его арестовали на два месяца. Как выяснилось, пьяный мужчина в марте 2023 года, вооружившись ружьем, украл 15-летнего подростка. Когда ребенка попытались вызволить, обвиняемый открыл стрельбу по правоохранителю. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Обвиняемый закрыл квартиру, а когда на место прибыли представитель органов, то начал сопротивляться, – уточнили в пресс-службе ведомств.

Как оказалось, петербуржец похитил подростка, чтобы насолить своей возлюбленной. Но, желая избежать задержания и ответственности, мужчина не менее десяти раз выстрелил из карабина через входные двери квартиры в сотрудника полиции. Продырявив их насквозь, пули тем не менее в правоохранителя не попали. Материалы дела уже передали судье, а обвиняемого ожидает предварительное слушание.