Полиция задержала оганизатора нападения на бизнесмена в Удельном парке ради 13 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции завершили расследование дела о нападении на бизнесмена в Удельном парке. Все произошло еще в мае 2022 года, когда 58-летний предприниматель получил деньги от знакомых - 13 миллионов рублей, которые попросили обменять в валюту. В итоге мужчина решил не идти в официальный обменник, а искать каких-то знакомых, и оказался ограблен. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Бизнесмен попросил 53-летнего знакомого помочь ему с обменом. Но тот просто решил ограбить предпринимателя. Нашел 38-летнего знакомого, который играл роль специалиста по обмену, а также нанял четверых парней в качестве силы, - рассказали в полиции.

Встреча была назначена в Удельном парке. На бизнесмена налетели грабители и отобрали портфель с 13 миллионами.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе розыска в Петербурге и Крыму были задержаны организатор и подельник. На их квартиру и машину были наложены аресты, так как куплены они на ворованные деньги. Расследование продолжается.