Заброшенное двухэтажное здание сгорело на юге Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный пожар произошел на юге Санкт-Петербурга. В восьмом часу утра 2 июня 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании на Штурманской улице в Московском районе города. На место незамедлительно выехала бригада пожарных. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 7:38 часов поступило сообщение о пожаре в доме 5 по Штурманской улице. В двухэтажном неэксплуатируемом здании на втором этаже происходило горение обстановки на площади 15 квадратных метров, - рассказали спасатели.

Тушить пожар направились две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС города. Менее чем за полчаса они справились с бушующим пламенем.

Сведения о пострадавших не поступали. На данный момент причина возгорания еще не установлена. Этим предстоит заняться специалистам.