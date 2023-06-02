Проезд по Шлиссельбургскому мосту в Петербурге ограничат с 3 июня на полтора месяца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге начинается ремонт асфальта на Шлиссельбургском мосту через Обводный. В связи с этим проезд по переправе будет частично ограничен. Работы продлятся полтора месяца с 3 июня по 16 июля. Об этом автомобилистов предупредили в компании "Мостотрест".

- В целях уменьшения неудобств для автомобилистов замена асфальта будет проводиться поэтапно, - отметили в компании.

Первым этапом специалисты заменят асфальт на проезжей части, после этого будет сделан технологический перерыв и следом начнется второй этап работ, которые будут проходить уже под сводом моста. Планируется, что все ремонтные работы будут завершены до конца 2023 года.

На это время автомобилистам рекомендуется заранее продумывать свои маршруты, чтобы не стоять в пробках и пользоваться объездными путями.