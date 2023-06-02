Труп без вести пропавшей воспитательницы детского сада нашли с раной в сердце в Петербурге

В Колпино в парадной нашли тело женщины с ножевым ранением в сердце Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге нашли труп без вести пропавшей воспитательницы детского сада. 46-летняя женщина числилась пропавшей. Неожиданно жители дома на бульваре Трудящихся в Колпино обнаружили ее тело на лестничной клетке. Об этом 2 июня 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 18:58 часов 1 июня в полицию поступил звонок о том, что в парадной дома 35/2 на бульваре Трудящихся лежит мертвая женщина. Тело находилось на лестничной клетке 12 этажа, - рассказал источник.

На место прибыли сотрудники полиции. Они осмотрели тело и увидели, что в области сердца у погибшей глубокое ножевое ранение. Труп был направлен в морг для установления причин смерти.

Также с места преступления были изъяты два ножа, чек на их покупку, шприц, следы обуви и сумка. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.