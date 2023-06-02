Мужчина развращал семиклассницу на даче в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Ленобласти задержали мужчину из-за подозрений в развращении семиклассницы. По версии следствия, он приставал к девочке в садоводческом массиве Тосненского района. Это происходило еще в июле прошлого года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Мужчину поймали на Измайловском проспекте около Храма. Известно, что у него двойное гражданство. Специалисты проводят дополнительные мероприятия, чтобы доказать виновность задержанного в других преступлениях. Расследование уголовного дела продолжается.