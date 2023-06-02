Завершены трехдневные поиски пропавших под Выборгом двух рыбаков. Фото: "Лиза Алерт"

Двое рыбаков пропали под Выборгом 30 мая. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», которые сразу опубликовали в своих соцсетях ориентировки мужчин. Никто не знал, где они могут находиться.

- К счастью, все обошлось. Оказывается, у рыбаков сломались телефоны. И 2 сентября они вышли на связь с чужого номера, - сообщили в пресс-службе отряда.

Волонтеры даже не понимали, где точно могут находиться мужчины, потому что каждый раз они оставляли машину на базе и добирались на рыбалку на лодке, но рыбачили всегда в разных местах, эта неизвестность осложняла поиски.

Сейчас с пропавшими все хорошо, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Они отзвонились близким, которые с нетерпением ждут мужчин домой.