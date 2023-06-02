Два мотоциклиста пострадали в ДТП с такси на Васильевском острове в Петербурге

Два байкера погибли в аварии на Васильевском острове Петербурга / Фото: vk.com/spb_today

Серьезная авария произошла на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Утром 2 июня 2023 года мотоцикл столкнулся с машиной такси. Удар оказался очень сильным. В социальных сетях очевидцы сообщают, что на байке были два человека, которые очень серьезно пострадали.

- ДТП произошло утром у дома 54, корпус 2, на Малом проспекте Васильевского острова. Таксист решил развернуться с крайней правой, а в левой полосе ехал байк. На 9:00 оба водителя подавали признаки жизни. Водитель "Соляриса" был в сознании точно. Байкер подавал признаки жизни, - рассказали очевидцы.

Водителя автомобиля госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Отмечается, что байкер также попал в медучреждение с множеством травм.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка.