Опубликована деловая программа ПМЭФ-23

Форум пройдет с 14 по 17 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице с 14 по 17 июня пройдет Петербургский международный экономический форум. Деловую программу ежегодного события опубликовали 2 июня, за две недели до начала форума. В ней есть расписание дискуссий, которые состоятся в течение четырех дней.

- Первым мероприятием форума в рамках деловой программы станет беседа «Популяризация науки в интересах бизнеса и государства». Она пройдет 14 июня в 12 часов дня. В числе выступающих – руководители организации и участники реалити-шоу «Вызов», - говорится в опубликованной программе.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится в Северной столице с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. На форуме представители деловых сообществ обсуждают ведущие экономические вопросы, которые стоят как перед страной, так и во всем мире.