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НовостиПроисшествия2 июня 2023 8:23

Дезертира в федеральном розыске задержали в Петербурге

Мужчина самовольно покинул место службы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полицейские Петроградского района задержали находящегося в Федеральном розыске дезертира

Полицейские Петроградского района задержали находящегося в Федеральном розыске дезертира

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали дезертира, который находился в федеральном розыске. 32-летний мужчина самовольно покинул место службы и долгое время скрывался. Об этом 2 июня 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 8:44 часов утра 1 июня в полицию Петроградского района поступила информация о том, что у дома 42 по Зверинской улице находится 32 - летний петербуржец, объявленный в федеральным розыск как скрывшийся от органов военной Прокуратуры России, - сообщили в полиции.

За уклонение от службы на мужчину было заведено уголовное дело о самовольном оставлении части.

Дезертира задержали сотрудники полиции, после чего его отправили под арест. Информация инициатору розыска уже передана.