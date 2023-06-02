Движение автобусов на кладбища Петербурга усилят на Родительскую субботу и Троицу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в честь православных праздников день Троицкой родительской субботы, Троицы и Духов день усилят движение автобусов, идущих до городских кладбищ. Транспорт на маршрутах будет активно ходить три дня с 3 по 5 июня 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

- К Южному кладбищу будет запущен временный экспресс-маршрут №2М от метро "Московская". Автобусы будут курсировать каждые 10-12 минут. Первый рейс с "Московской" отправится в 8 часов утра, последний с Южного кладбища в 17:00 часов, - рассказал перевозчик.

Также до Южного кладбища будут усилено движение на маршрутах №147 и 195.

К Северному кладбищу можно будет отправиться на автобусах №221, 398 и 397, которые также будут ходить с минимальным интервалом.

До кладбища с крематорием можно добраться на автобусе №138 от "Площади Мужества", к Ильинскому пойдет №347, а до Казанского - №382.