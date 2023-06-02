Видео обысков в элитном доме гендиректора Фонда имущественных отношений показала полиция Петербурга

У Станислава Гармаша прошли обыски. Фото: Скриншот из видео

Полицейские в Петербурге задержали генерального директора Фонда имущественных отношений Станислава Гармаша и его подельников. Четверых человек подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В их квартирах прошли обыски. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютеры и документация, имеющая доказательственное значение, - говорится в сообщении регионального ведомства.

По версии следствия, задержанные заключали фиктивные договоры на оказание посреднических услуг по покупке и продаже имущества города. Для создания видимости работы они даже сформировали поддельный документооборот. Полученные деньги делили между четверыми участниками.

Однако сейчас сотрудники полиции ищут других людей, которые могли участвовать в преступной схеме. А задержанных отправили под домашний арест.