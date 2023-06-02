Голый мужчина ударил куском силового кабеля прохожего по голове под Петербургом

Наркоман ударил куском силового кабеля прохожего по голове во Всеволожске / Фото: Росгвардия

Под Санкт-Петербургом неадекватный мужчина напал на прохожего куском силового кабеля. Инцидент произошел во втором часу дня 1 июня 2023 года в городе Всеволожск. Мужчина с голым торсом неожиданно напал на местного жителя и избил его. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- Во Всеволожске в парадной дома на улице Дружбы гражданин с голым торсом без видимых причин напал на местного жителя и ударил его по голове метровым куском силового кабеля. За помощью к правоохранителям обратились соседи, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Вскоре на место приехали сотрудники Росгвардии, которые задержали мужчину. Им оказался 31-летний местный житель. Судя по его поведению он находился в состоянии наркотического опьянения.

Мужчину заковали в наручники и отправили в отделение полиции. Пострадавший обратился за медицинской помощью, у него диагностировали сотрясение мозга и травму головы.