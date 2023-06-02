Щит «Надежда» на зеленой ветке метро в Петербурге планируют запустить 12 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Метростроители планируют ввести в строй щит «Надежда» на зеленой ветке метро уже 12 июня. Специалисты приступят к прокладке тоннелей от станции «Беговой» к «Каменке». Перед этим Петербург заключит соглашение с «Метростроем Северной столицы» о строительстве участка и его завершении в 2027 году. Об этом пишет «Коммерсант».

- Пуск тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) «Надежда» намечен на 12 июня. Как сообщил «Ъ-СПб» источник в транспортной отрасли, это предварительная дата, возможны изменения, но ввод щита в строй произойдет «точно не раньше 12 июня», - сообщает издание.

По словам экспертов, более вероятный срок ввода в эксплуатацию двух новых станций – 2028 год. Такой вывод сделан из-за критического отставания Петербурга по срокам ввода станций метро.

Напомним, протяженность участка, где пройдет щит «Надежда», составляет 4,6 километров – это расстояние от станции «Беговой» до «Каменки».