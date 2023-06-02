Чиновники в Петербурге отказались от смартфонов Apple iPhone. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин сообщил, что чиновники будут отказываться от смартфонов Apple iPhone в пользу телефонов других брендов. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

- Сообщаю, что руководители органов власти и члены правительства Санкт-Петербурга прошли обучение цифровой гигиене и информационной безопасности еще в прошлом году. Тогда же начался процесс перехода на устройства иных производителей, - отметил Казарин.

Какими теперь телефонами начнут пользоваться чиновники в Петербурге – пока не сообщается. Так же, как и страна производителя, которой отдадут предпочтение.

Напомним, в Петербурге появился трамвай с искусственным интеллектом. Он может разбудить уснувшего водителя и остановиться, если на путях есть препятствие.