Прокуратура требует убрать из Невы ушедший под воду ресторан из-за угрозы судоходству

«Серебряного кита» планируют доставать за деньги из бюджета города. Фото: Дмитрий Фуфаев/«Петербургский дневник»

Транспортная прокуратура попросила собственников убрать из Невы ресторан «Серебряный кит», который ушел под воду. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова.

- Депутат отметил, что обсудит с представителями Смольного возможность поднятия дебаркадера за счет средств городского бюджета. Согласие собственника в таком случае не потребуется, - сообщает издание.

Романов рассказал, что прокуратура направила в суд иск с требованием не только убрать дебаркадер, но и запретить собственнику использовать участок набережной. По его словам, плавучий ресторан и дальше будет сползать в реку из-за грунта.

Напомним, «Серебряный кит» построили еще в 2001 году. Его площадь составляет 280 квадратных метров.