Движение по 30 улицам Петербурга перекроют 4 июня для полумарафона

Движение по 30 улицам Петербурга перекроют 4 июня для проведения забега Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 4 июня 2023 года пройдет масштабный седьмой Всероссийский полумарафон под названием "Забег.РФ". В нем примут участие более 150 тысяч человек. Для проведения забега в городе с утра и до середины дня полностью перекроют движение по 30 улицам, а также введут запрет на остановку транспорта на 24 улицах. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

- С 8:00 и до 15:00 часов 4 июня будет закрыт проезд по Троицкому мосту, Каменностровскому проспекту, Петровской набережной, Кронверской, Мытнинской набережным, Биржевому мосту, набережной Макарова, Биржевому проезду, Менделеевской улице, Университетской и Английской набережным, Конногвардейскому бульвару, Сенатской площади, Адмиралтейскому проспекту, Исаакиевской площади, улице Якобовича, Невскому проспекту, Дворцовому проезду, мосту, площади и набережной, Миллионной улице, Суворовскому проспекту, Певчевскому проезду, набережным Кутузова и Воскресенской, Лафонской улице, Смольной набережной, Смольной улице и Смольному проспекту, - сообщили в комитете.

Помимо этого изменятся трассы автобусов №2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 54, 70, 71, 74, 136, 191. троллейбусов №22, 15, 11, 17, 10, 7, 5 и 1 и трамвая №3. Более подробно об ограничениях можно посмотреть на сайте комитета.