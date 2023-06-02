В парке 300-летия Петербурга реконструируют скейт-парк за 115 млн рублей

Скейт–парк в Приморском районе превратят в экстрим–кластер за 115 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в парке 300-летия планируют реконструировать скейт-парк. Работы должны будут начаться во второй половине лета и завершиться до конца октября 2023 года. Городской комитет по государственному заказу объявил конкурс на 115 миллионов рублей. Об этом 2 июня сообщает "Деловой Петербург".

- Скейт-парк собираются переделать полностью. У него будет зона для катания, памп–трек, снаряды для воркаута и место для отдыха под навесом. Площадь самого парка увеличится более чем в два раза до 4,6 тысяч квадратных метров, - пишет издание.

Площадка для катания на скете и BMX в парке 300-летия была построена еще в 2007 году. Она стала популярна и за годы пришла уже в плачевное состояние. Поэтому и было принято решение обновить ее и сделать парк больше, чтобы большее количество людей могли кататься и оттачивать мастерство.