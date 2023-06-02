Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2023 11:27

Дебаркадер «Серебряный кит» затонул в Неве из-за некачественного ремонта в 2022 году

Корпус повредился из-за ледохода
Анастасия НУРАДИЛОВА
«Серебряный кит» затонул из-за плохого ремонта.

«Серебряный кит» затонул из-за плохого ремонта.

Фото: Павел ПРОКОФЬЕВ

Прокуратура Петербурга во время проверки выяснила причину затопления плавучего ресторана «Серебряный кит». Специалисты считают, что виной всему – повреждение корпуса понтона из-за ледохода. А произошло это из-за некачественного бетонного основания и плохого ремонта его стенок, который был сделан в прошлом году.

- В результате бездействия судовладельца по подъему дебаркадера имеется угроза безопасности судоходства на реке Неве, - сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Напомним, надзорное ведомство обратилось в суд с иском. Прокуратура просит поднять из Невы дебаркадер, а бездействие собственника признать незаконным и запретить ему занимать участок набережной. Ранее сообщалось, что есть вероятность, что ресторан будут доставать из воды на деньги Смольного.