Дебаркадер «Серебряный кит» затонул в Неве из-за некачественного ремонта в 2022 году

«Серебряный кит» затонул из-за плохого ремонта. Фото: Павел ПРОКОФЬЕВ

Прокуратура Петербурга во время проверки выяснила причину затопления плавучего ресторана «Серебряный кит». Специалисты считают, что виной всему – повреждение корпуса понтона из-за ледохода. А произошло это из-за некачественного бетонного основания и плохого ремонта его стенок, который был сделан в прошлом году.

- В результате бездействия судовладельца по подъему дебаркадера имеется угроза безопасности судоходства на реке Неве, - сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Напомним, надзорное ведомство обратилось в суд с иском. Прокуратура просит поднять из Невы дебаркадер, а бездействие собственника признать незаконным и запретить ему занимать участок набережной. Ранее сообщалось, что есть вероятность, что ресторан будут доставать из воды на деньги Смольного.