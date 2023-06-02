«Водоканал» предупредил жителей Петербурга о новых мошенниках, обманывающих от лица компании Фото: Олег ЗОЛОТО

"Водоканал" предупредил жителей Санкт-Петербурга, что в городе активизировались мошенники, которую совершают преступления от лица компании. Поэтому пресс-служба предприятия напомнила, чего никогда не предлагают сотрудники компании. Об этом они рассказали 2 июня 2023 года.

- Работники предприятия не проводят поквартирные обходы и не занимаются обслуживанием внутридомовых сетей, не осуществляют подбор и продажу бытовых фильтров воды, не занимаются заменой счетчиков, - сообщили в "Водоканале".

В случае, если в подъезде дома появилось объявление от имени предприятия, либо в квартиру звонит незнакомец и представляется сотрудником, следует позвонить в "Водоканал" по телефону 305-09-09 и удостоверить, что работы проводит действительно компания.

В пресс-службе добавили, что часто мошенники пытаются убедить потенциальных жертв в своей честности, ссылаясь на новые правительственные постановления.