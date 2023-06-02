Рейды по поимке нетрезвых водителей пройдут в Петербурге и Ленобласти с 2 по 13 июня

В Петербурге и Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, по выявлению нетрезвых водителей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдут очередные рейды по поимке пьяных водителей. Начиная со 2 июня и до 13 июня 2023 года каждую ночь стражи порядка будут выходить на улицы и проверять водителей автомобилей на всех дорогах региона. Об этом рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и 47-му региону.

- Рейды по поимке нетрезвых водителей пройдут в ночь с 2 на 3 июня, с 3 на 4 июня, с 4 на 5 июня, с 9 на 10 июня, с 10 на 11 июня, с 11 на 12 июня и с 12 на 13 июня, - сообщили в дорожной полиции.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде, даже после немного выпитого алкоголя, водитель будет наказан. За это предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Если же водитель не первый раз нарушает правило, то для него наступил уже уголовная ответственность.