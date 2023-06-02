Полигон для обучения водителей «умных» трамваев создадут в Петербурге

Первые такие вагоны уже выпустили на линии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург первым в стране начал использовать технологии искусственного интеллекта в маршрутном транспорте. Первые «умные» трамваи уже выпустили на линии. Они следят за самочувствием водителя, могут разбудить его, а также самостоятельно остановиться, если водитель не реагирует или же на путях появилось препятствие.

- Решено на базе петербургского Горэлектротранса создать полигон для обучения водителей и испытания перспективных технических решений обеспечения безопасного автономного движения общественного электротранспорта, - рассказали в пресс-службе Горэлектротранса.

Кроме этого, 2 июня специалисты подписали соглашение о создании в Северной столице полностью беспилотного трамвая. Первый такой вагон договорились сделать к 2027 году. Трамвай сможет курсировать по маршруту без водителя.