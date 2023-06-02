Противоаварийные работы начались на даче Месмахера в Петербурге. Фото: КГИОП

На Даче Г. Е. Месмахера начался ремонт. КГИОП выдал разрешение на противоаварийные и консервационные работы. Там появится временная кровля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

- В марте 2023 года решением Арбитражного суда Свердловской области в полном объеме удовлетворены исковые требования КГИОП об обязании собственника в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить работы по консервации здания, - говорится в сообщении ведомства.

Если в срок Дачу не отремонтируют, то собственник должен будет выплатить 100 тысяч рублей. А если и это не изменит ситуацию, то ежемесячно придется платить по 150 тысяч. КГИОП направил в МВД запрос об усилении патрулирования территории, на которой находится здание.