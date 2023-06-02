«Автоваз» 14 июня запустит производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Площадка бывшего Nissan снова заработает 14 июня. «Автоваз» планирует запустить там производство в этот день. Эту новость на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» рассказал гендиректор компании Максим Соколов, сообщает ТАСС.

- 14 июня 2023 года - старт производства на заводе «Лада Санкт-Петербург». При участии партнера будет запущено производство новой модели «Лада» в Санкт-Петербурге, - говорится в презентации.

Сделка по покупке бывшего завода завершилась в феврале этого года. Ранее японский производитель передал завод в собственность Российской Федерации. В текущем году планируют выпустить 10 тысяч автомобилей на обновленной площадке. В целом, «Автоваз» собирается создать 400 тысяч автомобилей за год.