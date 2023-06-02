Тело мужчины нашли в реке Лубья в Ленобласти

В обстоятельствах будут разбираться полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудникам полиции в Ленобласти поступило сообщение о том, что очевидцы нашли тело мужчины. Труп найден 2 июня во Всеволожском районе. Об этом в пятницу рассказал источник spb.kp.ru.

- Тело обнаружили в 30 минутах ходьбы за усадьбой Приютино в реке Лубья. На место вызвали сотрудников МЧС. Труп пока еще не доставали, - сообщил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что голый мужчина ударил прохожего куском силового кабеля. Все произошло во втором часу дня 1 июня во Всеволожске. Дебошир внезапно напал на мимо проходящего мужчину. На место приехали сотрудники Росгвардии, которые поймали хулигана и отвезли в отдел полиции. По предварительной информации, он был в наркотическом опьянении.