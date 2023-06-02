Стоимость аренды коммерческих помещений в Мурино сравнялась с центром Петербурга

Ставки варьируются от 2,4 до 2,9 тысячи рублей за один «квадрат». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В некоторых районах Петербурга цены за аренду коммерческих помещений оказались ниже, чем в Ленобласти. Так будущие торговые залы или рабочие зоны в Мурино сравнялись в стоимости с центром Северной столицы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Петербургской Недвижимости».

– Причиной такого резкого роста стала высокая плотностью населения, а также дефицит крупных торговых центров на этой территории, – уточнили эксперты по имуществу в беседе с журналистами издания.

По словам экспертов, ставки на торговые помещения в новостройках в Мурино на данный момент варьируются от 2,4 до 2,9 тысячи рублей за один «квадрат» в месяц. К слову, в центре города аналогичные залы стоят от полутора до шести тысяч рублей. Конечно, кроме Невского проспекта, Садовой и Большой Конюшенной улиц. Кстати, диапазон ставок в Петроградском районе находится между 1,4 и пятью тысячами, а в Василеостровском — от одной до 2,7 тысяч рублей.