Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2023 16:51

Стоимость аренды коммерческих помещений в Мурино сравнялась с центром Петербурга

Ставки варьируются от 2,4 до 2,9 тысячи рублей за один «квадрат»
Элеонора КУРЮМОВА
Ставки варьируются от 2,4 до 2,9 тысячи рублей за один «квадрат».

Ставки варьируются от 2,4 до 2,9 тысячи рублей за один «квадрат».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В некоторых районах Петербурга цены за аренду коммерческих помещений оказались ниже, чем в Ленобласти. Так будущие торговые залы или рабочие зоны в Мурино сравнялись в стоимости с центром Северной столицы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Петербургской Недвижимости».

– Причиной такого резкого роста стала высокая плотностью населения, а также дефицит крупных торговых центров на этой территории, – уточнили эксперты по имуществу в беседе с журналистами издания.

По словам экспертов, ставки на торговые помещения в новостройках в Мурино на данный момент варьируются от 2,4 до 2,9 тысячи рублей за один «квадрат» в месяц. К слову, в центре города аналогичные залы стоят от полутора до шести тысяч рублей. Конечно, кроме Невского проспекта, Садовой и Большой Конюшенной улиц. Кстати, диапазон ставок в Петроградском районе находится между 1,4 и пятью тысячами, а в Василеостровском — от одной до 2,7 тысяч рублей.