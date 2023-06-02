Две тысячи школьников из Мариуполя проведут каникулы в детском лагере в Петербурге

Две тысячи школьников из Мариуполя проведут каникулы в детском лагере. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две тысячи школьников из Мариуполя приедут в Петербург. В Северной столице для юных жителей города-побратима подготовили настоящие летние каникулы. Подростки и младшеклассники проведут время в лагере «Дружных». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– По поручению губернатора проверили, насколько готов принимать гостей в детском оздоровительном комплексе в поселке Молодежное Курортного района, – уточнили в пресс-службе.

Кстати, первая смена начнется совсем скоро – 4 июня. На нее, как сообщили в пресс-службе, приедет около 400 школьников, а также 20 сопровождающих педагогов. Всего в городе пройдет пять двухнедельных смен. Как оказалось, программа у ребят более, чем насыщенная: экскурсии, мастерские, клубы по интересам, занятия творчеством, спортивные соревнования, квесты, образовательные программы. А учителя смогут побывать в местных школах и узнать, как устроено образование в Северной столице.