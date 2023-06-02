Режиссер скандального «Брата-3» сделал значки, пародирующие критиков фильма. Фото: vk.com/brat3film

Режиссер уже нашумевшего фильма «Брат-3» Валерий Переверзев изготовил фирменные значки. Но не для фанатов, а для критиков еще не выпущенной картины. Кстати, ее премьера должна состояться в 2023 году. Об этом сообщили в официальном сообществе будущей ленты ВКонтакте.

– Любите ли вы хейтеров так, как любим их мы? Вещь исключительно для них, – сообщили в группе «Брат 3».

Напомним, что сниматься в фильме пригласили американского актера Эрика Робертса: ему дали роль тамбовского полицейского. А его напарника сыграет начинающий артист Андрей Ершов. Несмотря на название, картина никак не связана с легендарными лентами Алексея Балабанова.

Как оказалось, общественное недовольство вызвал первый тизер. В нем рэпер Птаха задаёт вооруженному мужчине с бородой вопрос: «Скажи мне, цыган, в чём правда?» Пользователи расценили такую отсылку как неуважение к памяти Алексея Балабанова и Сергея Бодрова-младшего.