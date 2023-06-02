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НовостиПроисшествия2 июня 2023 19:07

Поиски без вести пропавшей 46-летней женщины из Петербурга завершились трагедией

Женщина ушла из дома 31 мая
Элеонора КУРЮМОВА
Поиски без вести пропавшей 46-летней женщины завершились трагедией. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Поиски без вести пропавшей 46-летней женщины завершились трагедией. Фото: vk.com/lizaalert_piter

К сожалению, иногда, несмотря на все приложенные и потраченные силы, волонтерам «ЛизыАлерт» из Петербурге приходиться сообщать печальные и трагичные вести. Так, накануне уже мертвой обнаружили 46-летнюю женщину, ушедшую 31 мая из дома. Об этом сообщили в официальном сообществе ВКонтакте поисково-спасательного отряда.

– Найдена. Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким, – выразили сочувствие сотрудники петербургской «ЛизыАлерт».

Время, как выяснилось, часто совершенно не желает сотрудничать с волонтерами и спасателями. Несмотря на два дня активных поисков, распространения ориентировок по Сети и отработок множества версий, пропавшей не удалось воссоединиться со своей семьей. Как и где нашли женщину, а также, что именно послужило причиной смерти, волонтеры поисково-спасательного отряда из Петербурга не сообщают из этических соображений. И комментаторам не советуют спрашивать об этом.