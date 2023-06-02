Около половины сотрудников бывшего завода IKEA отправили в простой в Тихвине. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти 50 процентов сотрудников бывшего завода IKEA в Ленобласти отправили в простой. Выплачивают им по минималке – 2/3 от заработной платы. Предположительно, продлится такой режим жизни до сентября 2023 года. К слову, также часть специалистов перевели на пятидневный график работы. Об этом члены профсоюза лесных отраслей накануне сообщили в своем сообществе в социальной сети ВКонтакте.

– С сентября прошлого года сотрудники работали по графику неделя через неделю и получали 90 процентов от оклада, – напомнили работники из Тихвина.

Они также уточнили, что условиях их труда будут пересматривать ежемесячно. По неуточненным данным, производство собираются перезапускать. Кстати, как и в Тихвине, в городе Вятские Поляны Кировской области больше не будут получать компенсацию за потерю ночных часов.