Один рубль компенсации морального вреда выплатят петербуржцу за худшую командировку в его жизни

1 рубль компенсации выплатят петербуржцу за худшую командировку в его жизни. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд взыскал с ЛГУ имени А.С. Пушкина один рубль компенсации морального вреда. Такую выплату мужчина получит за командировку в филиал университета. Причиной недовольства стало то, что истец поехал в Лугу на электричке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Чтобы добраться до учреждения, работнику вуза предоставили автомобиль. Но по каким-то причинам, он не воспользовался транспортом, – уточнили в пресс-службе.

Всего за проезд истец заплатит 606 рублей, вернуть которые изначально просил добровольно. Суд же указал, что работникам возмещаются все командировочные расходы. Поэтому заявителю, кроме компенсации, вернули и 606 рублей, потраченные на проезд, и возмещение несвоевременной выплаты – размере 203 рубля. Кроме того, университет покрыл затраты на судебные расходы. Всего истец получил чуть более одной тысячи рублей.