Комиссия по этике СПбГУ уволила выступавшего против спецоперации доцента-историка

Комиссия по этике СПбГУ уволила выступавшего против спецоперации доцента. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ректор Петербургского государственного университета (СПбГУ) подписал приказ об увольнении скандального доцента Института истории. Напомним, ранее в Сети появились русофобные высказывания, опубликованные со страницы преподавателя. Результаты заседания комиссии по этике, решившей, что мужчина больше не может работать в учреждении, опубликованы на сайте вуза.

– Необходимая проверка в университета была проведена, информация, подтверждающая действия доцента, нашла свое подтверждение, – говорится в опубликованном накануне документе.

Как стало известно из решения комиссии, «Доцент посчитал уместным иронизировать над произошедшим, порочить память героически погибшего студента». Совет признал, что педагог нарушил морально-этические нормы, установленные в СПбГУ. Более того, в документе отмечено, что поведение, продемонстрированное преподавателем, не соответствует статусу университета.