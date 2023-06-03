Петербуржцы смогут получить компенсацию за утечку личных данных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый день жители Петербурга страдают из-за утечки личных данных. Зачастую о существующей проблеме они даже не подозревают. Поэтому российские власти прорабатывают систему получения выплат за слитую в Сеть и полученную мошенниками информацию. Для этого пользователям, как выяснилось, нужно будет лишь авторизоваться на портале «Госуслуг». Об этом пишет «Online47» со ссылкой на Роскомнадзор.

– Жителям всей страны нужно будет лишь зайти в соответствующий раздел на сервисе, – цитирует заместителя руководителя ведомства Милоша Вагнера издание.

Он также уточнил, что не нужно будет обращаться к оператору напрямую а после идти в суд. По его мнению, сейчас правительству нужно будет выработать механизм восстановления прав человека. Следовательно, в стране установится не только ответственность для компаний, которые допустили утечку, но и создастся система простого получения компенсаций для пользователей, чьи персональные данные стали достоянием общественности.