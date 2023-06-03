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НовостиОбщество2 июня 2023 22:25

Петербуржцы смогут получить компенсацию за утечку личных данных

Механизм будет работать через портал Госуслуг
Элеонора КУРЮМОВА
Петербуржцы смогут получить компенсацию за утечку личных данных.

Петербуржцы смогут получить компенсацию за утечку личных данных.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый день жители Петербурга страдают из-за утечки личных данных. Зачастую о существующей проблеме они даже не подозревают. Поэтому российские власти прорабатывают систему получения выплат за слитую в Сеть и полученную мошенниками информацию. Для этого пользователям, как выяснилось, нужно будет лишь авторизоваться на портале «Госуслуг». Об этом пишет «Online47» со ссылкой на Роскомнадзор.

– Жителям всей страны нужно будет лишь зайти в соответствующий раздел на сервисе, – цитирует заместителя руководителя ведомства Милоша Вагнера издание.

Он также уточнил, что не нужно будет обращаться к оператору напрямую а после идти в суд. По его мнению, сейчас правительству нужно будет выработать механизм восстановления прав человека. Следовательно, в стране установится не только ответственность для компаний, которые допустили утечку, но и создастся система простого получения компенсаций для пользователей, чьи персональные данные стали достоянием общественности.