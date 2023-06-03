Движения транспорта частично перекроют в шести районах Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

И снова автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут из-за начала дорожных работ. В этот раз с 4, 5 и 6 июня частично перекроют движение в шести районах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

– С 4 по 14 июня закрывается движение транспорта по проспекту Пархоменко в направлении к Институтскому проспекту, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, перекроют полосы и в Кировском районе. Там с 5 по 18 июня нельзя будет попасть на перекресток Кронштадтской улицы и дороги на Турухтанные острова. А с 4 по 8 июня ограничат движение от Старо-Петергофского до Нарвского проспекта.

В Красногвардейском районе с 6 по 11 июня трудности для автолюбителей возникнут от проспекта Наставников до улицы Лазо. В Московском районе же начнут прокладывать теплосеть, поэтому дорожники займут участок от Пилотов до Взлетной улицы. Объезжать также водителям придется некоторые улицы в Приморском и Пушкинском районах. Подробную информацию и сземы объезда можно узнать на сайте ГАТИ.