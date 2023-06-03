Восьмилетнюю девочку вторые сутки ищут в Петербурге

Девочка исчезла 1 июня. Фото: "Лиза Алерт"

Вторые сутки в Петербурге ищут пропавшую восьмилетнюю девочку. Школьница ушла из дома 1 июня, в четверг, но обратно не вернулась. Соответствующей ориентировкой поделились в своих соцсетях поисковики «Лизы Алерт» утром субботы, 3 июня.

Известно, что ростом девочка около 130 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы у школьницы светло-русые, а глаза голубые. Ребенок был одет в розовую куртку, розово-белые кроссовки и светло-синие джинсы.

- Может находиться в вашем районе, - подчеркнули сотрудники поисково-спасательного отряда.

При каких обстоятельствах пропала девочка, не уточняется. О местоположении ребенка сейчас ничего не известно, она может находиться в любом районе города. Петербуржцев призывают делиться информацией о девочке, если она будет где-то замечена. Сообщить что-то важное можно, в том числе, по телефону 112.