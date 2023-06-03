Двое детей получили травмы в массовом ДТП на Софийской улице

Пострадали подросток и семилетний ребенок. Фото: соцсети

В жутком массовом ДТП на Софийской улице пострадали как минимум два ребенка. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, травмы получили 17-летний подросток и 7-летний ребенок. Еще трое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Крупное ДТП случилось около 8:40 недалеко от пересечения Софийской улицы с проспектом Славы. Виновником стал самосвал.

- ДТП спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля «Ивеко», который выехал на полосу встречного движения, - уточнили в полиции.

По подсчетам ведомства, в аварию попало сразу 10 автомобилей. Некоторые из них смяло так сильно, что людей пришлось деблокировать из салона с помощью гидравлического инструмента. Спасатели МЧС насчитали на месте 13 покореженных автомобилей и 16 пострадавших людей, 11 из которых уже отвезли в больницу. Точные данные по масштабам бедствия пока не озвучены.

По факту ДТП все еще ведется проверка.