Завершены двухдневные поиски пропавшей в Петербурге восьмилетней девочки

В каких обстоятельствах нашелся ребенок, не уточняется. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поиски восьмилетней петербурженки, которые длились больше суток, успешно завершились. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», девочка нашлась.

- Найдена, жива, - подтверждают волонтеры-спасатели в соцсетях.

Поисковики уточнили Spb.kp.ru, что ребенка нашли полицейские. Правда, в каких обстоятельствах это произошло, уточнять отказались. Останутся неизвестными и причины, по которым девочка не вернулась домой и заставила понервничать своих родственников.

Напомним, что восьмилетняя школьница пропала в День защиты детей, 1 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Светловолосую и голубоглазую девочку в розовой куртке искали больше суток, но сейчас она воссоединилась с семьей. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Тем временем, в Карелии с конца мая ищут без вести пропавшего 17-летнего юношу. Парень в черной толстовке с желтой надписью исчез 26 мая.